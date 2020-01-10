Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала фото с отдыха

На снимке Кумейко позирует в объятиях своей подруги. Анастасия в этот раз обошлась одним купальником, как и другая девушка, которая дополнила свой образ очками. Певица отдыхает в Индии и можно увидеть, что она полностью довольна отпуском. Между бровей на ней красуется красная точка, которую часто называют "третьим глазом". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Нам хорошо. А вам?;)", - написала Кумейко.

Фанаты оставили несколько комментариев под фото:

"Рад за Вас, Нана, а нам стабильно норм", "Вместе весело шагать", "Держу тебя крепко", "Это вообще законно", "Красивые девчонки !!!".

Ранее мы сообщали, что экс-Nikita едва удержала прелести в ярком купальнике.

Украинская знаменитость позировала на пляже. Анастасия сейчас отдыхает в Индии, о чем можно понять из геолокации в публикации.

Обе красотки выбрали красные сдельные купальники, которые идеально подчеркнули их формы. Девушки радовались волнам и развлекались, как могли.

"Роза и тюльпан. Отказались от фильтров. Других запретов для нас не существует. #djNana #anastasiadomination #нанаРазНанаДва", - написала в посте Кумейко.

Сообщалось, что сочная экс-Nikita взяла плетку и показала все, на что способна.

«Вангую! Какой ты будешь в Новом Году? Запускай рулетку, скринь предсказание, опубликуй у себя в stories и жди репоста от меня», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Кумейко демонстрирует наиболее сочные и аппетитные свои снимки. На одних из них можно заметить певицу с плеткой и в одном белье.

Само обращение Кумейко спровоцировало настоящую бурю эмоций среди пользователей.

Напомним, роскошная экс-Nikita показала все свои прелести в купальнике

Также Politeka сообщала, что сочная экс-Nikita засветила лишнее, задрав ногу выше головы

А еще Politeka писала, что экс-Nikita приоткрыла ножкой "халатик" и засветила лишнее



