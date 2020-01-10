Известная украинская певица Дарья Астафьева показала жаркие фото с девушками из подтанцовки

На фото Даша позирует в корсете из натурального жемчуга, как она сама отметила. Образ дополнили колготы в сеточку и длиные сапоги. Девушки по бокам стояли в костюмах в сеточку, черном белье, а на груди были черные точки с маленькими белыми. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кто первый угадает точный вес моего нового корсета из натурального жемчуга, получит личный именной подарок от меня)", - написала знаменитость под фото.

Фанаты активно начали угадывать вес корсета, некоторые отметили красоту певицы, а иные интересовались девушками из подтанцовки.

Сообщалось, что Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Так, Даша позировала в необычном наряде - черном костюме, состоящем из корсета и такого же цвета обтягивающих лосинах. При этом грудь звезды едва ли прикрыта специальной вставкой из камней на том самом корсете. Пикантный кадр в дерзком стиле приятно поразил поклонников.

Отметим, Даша позировала в толпе девушек из своей подтанцовки, которые также были одеты в костюмы из блестящей ткани и ярким макияжем на лице.

Сообщалось, что знаменитая певица Даша Астафьева удивила новым снимком, который показала в сети.

Певица позировала в черном сарафане в пол, которое украшено яркой цветочной вышивкой. По бокам на сарафане вшиты розовые полоски ткани, которые делают силуэт грациозней. Волосы красотка собрала в высокий пучок, а на лице ни грамма макияжа. Но стоит заметить, что так Астафьева выглядит даже лучше.

"Я люблю тебя даже без правой ноги", - пошутила певица, намекая на то, что во время съемки она случайно "срезала" ногу.

Напомним, Астафьева с Добкиной потрясли румяными «булочками» на публике

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