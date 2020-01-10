Известная украинская певица Наталья Могилевская показала фото со Светланой Лободой и Верой Брежневой, а также режиссером Аланом Бадоевым

Знаменитость в этот раз позировала в черном боди с большим разрезом Можно оценить сразу грудь певицы. Рядом Брежнева в топике-сеточке и видно нижнее белье. Полякова выбрала не менее откровенный наряд с приличным декольте. В центре расположился Алан Бадоев, известный украинский режиссер. Об этом пишет Politeka.

"Дорогой мой друг! Работа с тобой всегда легкая и гениальная! Спасибо тебе за твои идеи и невероятные эмоции, которые я проживала благодаря тебе! С днем рождения! Люблю", - написала Могилевская.

"А кто внизу на фото. Очень похожа на Жанну Фриске ", "какая же Лобода с.ка страшная.....", "Ух какие красотки Украины", "просто нет слов".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Наталья Могилевская опубликовала короткий ролик, в котором поздравила всех украинцев.

На кадрах Могилевская позирует, скорее всего, в белом платье. При этом стоит отметить, что в нем большое декольте, а Наталья совсем не позаботилась о белье.

"Почувствуйте чудеса. Напомните себе возможность быть лучшими. Никогда не оставайтесь и верьте в то, что мечты сбываются. Ощутите новое. С Новым годом и Рождеством, мои дорогие", - написала Могилевская под видео.

Сообщалось, что Могилевская без комплексов потрясла аппетитными формами прямо на сцене.

Певица одетая в смелое платье с глубоким декольте спела свою песню "Покохала" во время программы "Вечер премьер с Катериной Осадчей".

Основной визуальной доминантой выступления был красный цвет - красное платье, красные декорации, красная подсветка. Позже певицу дополнили танцоры в черных классических костюмах, но в красных перчатках.

Напомним, Могилевская потрясла пышными формами перед Потапом

А еще Politeka писала, что Могилевская огорошила украинцев пикантной позой прямо на сцене

Также Politeka сообщала, что Могилевская еле удержала свою гордость в глубоком декольте



