Известная певица Ольга "Молли" Серябкина, бывшая солистка Серебро, показала уличное фото

На снимке Серябкина позирует в кроссовках, куртке, а также майке и штанах. Только куртку Ольга сняла и сразу засветила свою грудь, ведь бюстгальтер певица забыла. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страницу знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Давайте не будем о еде", "Прелесть", "Стиль", "Какая шикарная", "А че без лифчика?не холодно?".

Ранее мы сообщали, что экс-солистка "Серебро" устроила жаркую фотосессию в ванной.

На снимках, обнародованных фанатами, звезда предстала в откровенном образе. Девушка находилась в пенной ванне, однако при этом в куртке, которую расстегнула.

Образ Ольги дополнил необычный макияж с белыми стрелками и подведенными глазами, а также крупные серьги, напоминающие пружину.

На снимках звезда либо лежит в ванной, либо приподнимается и дерзки смотрит в камеру.

"Никто не сможет спасти тебя от утопления, если ты не готов покинуть океан 😉#molly", - подписаны фото.

За час пост артистки собрал примерно 800 лайков и немного комментариев:

"Привет лелик🙌", "Я смогу 😊😊😊", "Beautiful🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Оль ты что куртку-то забыла снять?", "Давай утонем вместе🛶😂".

Сообщалось, что экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина презентовала новую видео-работу на свою сольную песню и показалась в сети в белом купальнике.

Так на новых опубликованных кадрах, певица Molly красуется в черном костюме с глубоким декольте, присутствуют пышная укадка, обувь на каблуке - образ получился стилистическим и даже несколько дерзким. Новый клип, как и песня певицы понравились не всем, другое дело - образ артистки.

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