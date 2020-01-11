48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк почти год борется со страшным недугом - раком головного мозга

Появилась информация, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Заворотнюк уже не находится в реабилитационной клинике в Москве, где она проходила восстановление последние несколько месяцев. В российских СМИ, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что актрису выписали. Подтверждением этому может быть и тот факт, что возле медучреждения перестали дежурить папарацци.

"Врачи отправили домой больную актрису, так как не видят смысла в лечении. Она обречена", – пишет издание "Новости 7 дней в неделю". Также появилась информация, что, возможно, Анастасия готовится пройти курс эксперементального лечения в США.

Хотя ранее мы сообщали, что Заворотнюк отказалась от "чудо-вакцины", которую делали в свое время актрисе Жанне Фриске. Ради этой вакцины Анастасии пришлось бы покинуть Россию и отправиться в Америку, но звезда приняла решение остаться на родине.

Напомним, первые данные о заболевании Заворотнюк стали появляться весной 2019 года, незадолго после того, как она впервые показала в сети дочку Милу - девочке на тот момент было не более четырех месяцев отроду.

Заворотнюк перенесла операцию в Германии, во время которой была предпринята попытка вырезать опухоль. К сожалению, хирургическое вмешательство не принесло плодов. Анастасия вернулась в Россию и легла в московскую клиники. Ее состояние сильно ухудшилось, актриса находилась в коме. Перенеся еще несколько операций, "няню" выписали из больницы. Однако, домой она так и не попала. За состоянием актрисы следили в вышеупомянутом реабилитационном центре. Отмечалось, что у нее частично парализована правая сторона тела.

В клинике ее часто навещали члены семьи, муж, фигурист Петр Чернышев приходил даже с маленькой дочкой.

Ранее мы сообщали, что родные просилии медиков отпустить Настю домой на празднование нового 2020-го года, однако врачи запретили из-за тяжелого состояния актрисы.

Такжы мы писали, близкие Заворотнюк не распространяются о ее болезни. Тем не менее, когда один из журналистов назвал диагноз - выдумкой, родные актрисы не выдержали.

Семья назвала журналиста "неуважаемым писакой" и пожелали ему того же, через что проходит Настя. Правда, затем за резкость попросили прощения.

Напомним, больную раком Заворотнюк настигла новая беда

А еще Politeka писала, что родные больной раком Заворотнюк ошарашили заявлением