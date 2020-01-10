От известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк массово отказываются поклонники

После сообщения, что Заворотнюк страдает от онкологии, фанаты актрисы перепугались. Первое время от звезды "Моей прекрасной няни" не было никаких данных. Зрители и коллеги строили только догадки о том, что происходит со знаменитостью. Фолловеры быстро поняли, что правды они не получат и начали активно отписываться от микроблога в поддержку актрисы. Аккаунт в день теряет около 500 фанатов, передают российские СМИ, сообщает Politeka.

Ранее мы сообщали, что российский актер, партнер Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов привлек внимание неожиданным постом.

Пара рассталась много лет назад, но многие поклонники до сих пор считают их очень гармоничной парой. Фанаты бдительно следят за жизнью звезд, и новое фото артиста не осталось без внимания.

После появления информации о том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием общественность стали выискивать новые данные из самых разных источников и крайне внимательно следить за всеми, кто когда-либо пересекался с артисткой. Ведь родные артистки тему никак не комментируют.

Сообщалось, состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк действительно далекое от хорошего, однако и не настолько плохое, чтобы считать дни до ее смерти.

Такое заявление сделала известный таролог и ясновидящая Саона, которая опровергла информацию о серьезном ухудшении самочувствия звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Ясновидящая подтвердила, что в организме звезды в связи с болезнью происходят необратимые процессы, но они не настолько трагичны, чтобы считать дни до ее ухода в мир иной.

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