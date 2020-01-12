Скрыть его не удалось даже гримом

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас борется с раком, показала странный шрам на шее

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на интервью звезды журналистке Марии Контэ.

Так, во время общения Заворотнюк с журналисткой, на шее звезды заметен странный шрам.

«Многие обратили внимание на видео, сделанное в апреле на открытии ювелирного салона в Ереване. На шее актрисы заметили странный шрам, который, по словам врачей, остается после биопсии загрудинных узлов», - утверждают журналисты.

Как сообщалось ранее, появилась информация, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Заворотнюк уже не находится в реабилитационной клинике в Москве, где она проходила восстановление последние несколько месяцев. В российских СМИ, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что актрису выписали. Подтверждением этому может быть и тот факт, что возле медучреждения перестали дежурить папарацци.

"Врачи отправили домой больную актрису, так как не видят смысла в лечении. Она обречена", – пишет издание "Новости 7 дней в неделю". Также появилась информация, что, возможно, Анастасия готовится пройти курс эксперементального лечения в США.

Хотя ранее мы сообщали, что Заворотнюк отказалась от "чудо-вакцины", которую делали в свое время актрисе Жанне Фриске. Ради этой вакцины Анастасии пришлось бы покинуть Россию и отправиться в Америку, но звезда приняла решение остаться на родине.

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