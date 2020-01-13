Елизавета II решила провести семейное совещание после громкого известия

На днях внук британской королевы принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили о том, что складывают с себя полномочия старших членов королевской семьи. Елизавета II очень огорчилась, узнав эту новость, поэтому 13 января в поместье Сандрингем пройдет семейное собрание.

На мероприятии будут присустсвовать принцы Чарльз и Уильям, а также сами виновники - герцоги Сассекские. К слову, Меган Маркл сейчас уехала из страны, но вернется для этого случая.

Напомним, Меган и Гарри решили получить финансовую независимость от Букингемского дворца. Пара сообщила, что создаст собственную благотворительную организацию и будет жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.

При этом для членов королевской семьи такое решение стало полной неожиданностью.

Напомним, после новости о сложении с себя полномочий, в королевской семье разразился нешуточный скандал.

Ранее мы писали, что Меган оставила мужа разбираться с семьей, а сама поспешила вернуться к ребенку в Канаду.

Ожидается, что Гарри тоже вернется в Канаду, но после официальной встречи в Букингемском дворце в следующий четверг.

Меган Маркл подписала контракт со студией Disney ради африканских слонов.

Герцогиня Сассекская подписала контракт на закадровый дубляж с Диснеем в обмен на денежное пожертвование благотворительной организации слонов в Африке.

Меган Маркл записала голос для Диснея еще до того, как отправиться в Канаду на шестинедельный отпуск на Рождество.

Ранее сообщалось, что семья Меган Маркл негодует из-за «козней» свой звездной родственницы.

54-летняя Саманта Маркл дочь Томаса Маркла, отца Меган от первого брака считает, что Меган и Гарри «выписывают пощечину» многовековым традициям, британской короне и вообще – чуть ли не всем мыслимым устоям этого мира.

По мнению Саманты, Меган прекрасно знала, что после того, как та выйдет за принца ее жизнь кардинально изменится и вообще, что ее младшая сестра немного «переигрывает».

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.