Звезда "Квартал 95" Екатерина Никитина продемонстрировала спортивную форму

Яркая и всегда улыбчивая актриса показала, как умеет делать шпагат, пишет Роliteka.net. Никитина растянулась в шпагате, стоя между двух пилонов. Звезда в стала на руки и показала красивые изгибы тела.

Для занятий артистка выбрала черные облегающие футболку и лосины. Одежда подчеркнула спортивную фигуру девушки. Екатерина улыбалась и выглядела непринужденно.

В посте Никитина приглашает всех на свои занятия, на которых она научит делать шпагат.

За час публикация звезды "Квартала 95" собрала почти 1000 лайков и немного комментариев.

"Прально, Кэт. Квартал кварталом, но нада че нить и свое", "Катя - 🔥🔥🔥", "Очень нужным делом занимаешься. Нужно чтобы как можно больше мамочек научились такому. Папочки тебе будут очень благодарны за это. Спасибо за содействие, дорогая 🙏", "Просто супер завидую твоему бойфренду", "Молодец", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Никитина потанцевала на камеру в одежде с эллементами кож-лака.

Так, на видео звезда "Квартал 95" раззадорила публику причудливым танцем на пеньке, также артиска красовалась на обыкновенном тротуаре в лаковых ботинках, чулках или колготах, пальто, шапке и главное - кожаной мини-юбке на замочке.

На кадрах Екатерина всячески извивается в шутливой манере, улыбается, в какой-то момент - она даже споткнулась и рассмеялась.

Ранее мы писали, что Екатерина Никитина поздравила всех с наступившим новым годом.

На опубликованном видео девушка эффектно отправляет воздушный поцелуй и при этом, частично, видна ее грудь.

Поклонников такая лучезарная и откровенная видео-открытка, где Екатерина красуется в платье с мега-глубоким вырезом, очень порадовала.

Ранее мы писали, что на недавно опубликованном видео Екатерина эффектно падает на просторную постель в белом халатике. При замедленной съемке видны подкачанные ягодицы артистки и ее ножки, а также немного и нижнее белье.

Поклонников такая "нега" от знаменитости порадовала. Посты Екатерины всегда носят слегка юморной характер.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

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