Принц Гарри поругался с давним другом из-за супруги Меган Маркл, которая набросилась на светскую львицу
Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Стало известно о конфликте между герцогом Сассекским и его давним приятелем футболистом Дэвидом Бекхэмом. Оказалось, что поводом для выяснения отношений между мужчинами стали жалобы Меган Маркл на светскую львицу и дизайнера Викторию Бэкхем», - говорится в сообщении.
Уточняется, что Меган и Виктория тесно подружились после переезда, однако потом Маркл обвинила подругу в том, что она слила ее личную информацию прессе.
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«По переезду будущей герцогине Сассекской в Лондон Виктория поделилась с ней контактами своих парикмахеров, стилистов и прочих специалистов бьюти-индустрии. Когда об этом стало известно СМИ, Маркл пришла в ярость. В утечке информации она тут же заподозрила новую подругу», - подчеркивается в сообщении.
Уточним, что конфликт произошел еще в 2017 году, но известно об этом стало только сейчас.
«После мужской беседы Бекхэм был заметно расстроен, и отношения между бывшими друзьями значительно охладели», - подчеркивается в тексте сообщения.
Как сообщалось ранее, Меган Маркл грозит расставание с принцем Гарри.
Такую гипотезу выдвинули британцы, которые пристально следят за личной жизнью герцогини Сассекской. Внимательные поклонники заметили пугающую закономерность – все, за что берется жена принца Гарри, заканчивается через два года, пишет Teleprogramma.pro.
Меган Маркл упрекают в непостоянстве. Так, ее первый брак с голливудским продюсером Тревором Энгельсоном просуществовал с 2011 по 2013 год. Уже через год артистка вновь закрутила роман. Ее новым возлюбленным стал шеф-повар Канады Кори Витьелло. Их любовные отношения прекратили существование точно также ровно спустя два года.
Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".
Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.
Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.