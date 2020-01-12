Меган Маркл грозит расставание с принцем Гарри

Такую гипотезу выдвинули британцы, которые пристально следят за личной жизнью герцогини Сассекской. Внимательные поклонники заметили пугающую закономерность – все, за что берется жена принца Гарри, заканчивается через два года, пишет Teleprogramma.pro.

Меган Маркл упрекают в непостоянстве. Так, ее первый брак с голливудским продюсером Тревором Энгельсоном просуществовал с 2011 по 2013 год. Уже через год артистка вновь закрутила роман. Ее новым возлюбленным стал шеф-повар Канады Кори Витьелло. Их любовные отношения прекратили существование точно также ровно спустя два года.

Примечательно, что аналогичная ситуация обстоит и с дружбой в жизни Меган Маркл. В 2015 году Джина Нелторп-Коун стала агентом артистки и одновременно ее подругой. В 2017 году знаменитость вычеркнула ее из своей жизни. Также произошло с британской моделью Лиззи Канди.

Временным увлечением Меган Маркл стала и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. Так, избранница принца Гарри восхищалась ею с 2017 по 2019 год. Однако через некоторое время их отношения резко ухудшились.

Ряд британцев полагают, что следующим, с кем распрощается Меган Маркл, станет ее супруг. 19 мая будет ровно два года со дня их свадьбы. Тем не менее, поклонники герцогини и герцога Сассекских надеются, что этого не произойдет.

Напомним, ранее герцог и герцогиня Сассекские заявили, что решили полностью отказаться от привилегий и обязанностей «старших» членов королевской семьи. Они добавили, что намерены стать финансово независимыми от Короны.

Стоит отметить, что в прошлом году пара втихаря создала коммерческую команду в Голливуде, включая бывшего бизнес-менеджера Меган и PR-компанию Sunshine Sachs.

Принц Гарри и Меган Маркл подчеркнули, что продолжат «полностью поддерживать» королеву.

Пара также хочет сохранить свои звания герцога и герцогини Сассексской, имение Фрогморский коттедж и уровень королевской безопасности.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.