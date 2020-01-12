Украинская модель и телеведущая Катя Осадчая, и ее супруг артист Юрий Горбунов сейчас отдыхают в теплых краях

Пара часто хвастается фотографиями с отдыха, пишет Рoliteka.net. Так, несколько часов назад Юрий Горбунов опубликовал снимок, на котором супруга предстала в красивом, легком, летнем платье. Образ телеведущей завершала шляпка и другие аксессуары. При этом Катя находилась на качели, прикрепленной к дереву.

Юрий Горбунов позировал в голубой рубашке и шляпке. Позади супургов виднелась голубая вода и чистый песок.

Оба улыбались, выглядели свежо и отдохнувшими.

За четыре часа пост артиста собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев.

"Счастья вам , вы заслужили ))). Хорошие , красивые , любимые !)", "Такое впечатление, что это не в нашей стране война. Наслаждайтесь жизнью, а мой сын вас защитит 👎👎👎👎", "Просто позитивчики👍❤️😍", "ХОРОШО ЧТО У НАС НА ПЛЯЖАХ ТАКИХ КАЧЕЛЕК НЕТУ.ПОТОМУ ЧТО ВСЮДУ ВАРВАРЫ", "Необычная пара, они гармоничным, они похожи", "Как хорошо, что хоть кто-то счастлив! Счастья вам навсегда!", "Сыночка дома оставили?)))", "Вы такие классные", "Вы такая красивая пара", - написали пользователи сети.

Напомним, Осадчая рассказала, что они с мужем арендовали автомобиль, чтобы получше исследовать остров, на котором они сейчас находятся.

На снимках ведущая позирует в двух разных нарядах. Первый: прозрачное пляжное платье, под которым легко проглядывается купальник ведущей и ее подтянутое тело. Второй представляет собой ярко-желтое платье с ненавязчивым красным узором.

Осадчая также сняла на телефон Горбунова, который ведет машину и что-то напевает себе под нос.

Ранее мы писали, что Осадчая призналась - она думает о возможности родить еще одного ребенка.

Телеведущая воспитывает двоих сыновей. Ее старший сын Илья, от брака с бизнесменом и народным депутатом Олегом Полищуком, в этом году отметит 18-летие, а младшему Ивану в следующем месяце исполнится только 3 года.

Как признается сам шоумен, ему очень нравится заботиться о маленьком сыне, и он не прочь обзавестись еще одним ребенком.

Напомним, Катя Осадчая в одном полотенце показала свои формы во всей красе: "Горбунову повезло".

Как сообщала Politeka, Осадчая поразила видом без макияжа и шикарных нарядов: "к такой еще не привыкли".

Также Politeka писала, что раздетая Катя Осадчая показала, чем ее наградила природа.