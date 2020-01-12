Дочь известного украинского продюсера Потапа (Алексей Потапенко) Наташка Горовая поделилась яркими фото с отдыха, где она со своей мамой Ириной
На первом фото Ирина и Наташа позируют в профиль. На девушках пляжные рубашки и купальники. На втором фото Горовые смотрят уже на камеру. На третьем снимке девушки расположились довольно близко к камере и Ирина делает вид, что закрывает объектив. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Заметочка парням, которые делают фото девушкам.
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Во-первых, спасибо что вы есть.
Во-вторых - если последний кадр, который вы сделали, не такой как 3я фотка - хороших фото не ждите. О-опыт.
Мне нравится, что @potapchiq уже знает толк в фотографиях. Выбирает более правильный ракурс, советует позу и локацию, не парень, а мечта растёт", - написала Наташка под фото.
Фанаты успели оставить несколько комментариев и почти 800 лайков:
"Красотки", "Какие красивые", "Мне нужен такой брат".
Ранее мы сообщали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась формами в нескромном купальнике.
Так, на снимках Горовая позирует на пляже вместе со своей мамой Ириной. Как можно заметить, один из снимков сделан в 2019 году, а второй – уже в этом.
На другом снимке Горовая позирует в том же облегающем купальнике, поверх которого красуется не менее откровенное джинсовое платье.
Уточним, что поклонники девушки остались безмолвны – кадры Горовая выбросила в Сторис.
Сообщалось, что сочная дочь Потапа показала прелести без белья, кадры облетели сеть.
Так, на опубликованном снимке Горовая позирует в одном топе без белья, из-под которого торчат соски.
Уточним, что девушка также опубликовала архивный снимок, на котором позирует в белых шортах-велосипедках и белом топе. Однако поклонники Горовой не смогли высказать свое мнение о формах девушки, поскольку снимки она выбросила в Stories.
Напомним, бывшая Потапа взобралась на гору с детьми и поразила признанием
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