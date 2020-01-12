Дочь известного украинского продюсера Потапа (Алексей Потапенко) Наташка Горовая поделилась яркими фото с отдыха, где она со своей мамой Ириной

На первом фото Ирина и Наташа позируют в профиль. На девушках пляжные рубашки и купальники. На втором фото Горовые смотрят уже на камеру. На третьем снимке девушки расположились довольно близко к камере и Ирина делает вид, что закрывает объектив. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Заметочка парням, которые делают фото девушкам.

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Во-первых, спасибо что вы есть.

Во-вторых - если последний кадр, который вы сделали, не такой как 3я фотка - хороших фото не ждите. О-опыт.

Мне нравится, что @potapchiq уже знает толк в фотографиях. Выбирает более правильный ракурс, советует позу и локацию, не парень, а мечта растёт", - написала Наташка под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев и почти 800 лайков:

"Красотки", "Какие красивые", "Мне нужен такой брат".

Ранее мы сообщали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась формами в нескромном купальнике.

Так, на снимках Горовая позирует на пляже вместе со своей мамой Ириной. Как можно заметить, один из снимков сделан в 2019 году, а второй – уже в этом.

На другом снимке Горовая позирует в том же облегающем купальнике, поверх которого красуется не менее откровенное джинсовое платье.

Уточним, что поклонники девушки остались безмолвны – кадры Горовая выбросила в Сторис.

Сообщалось, что сочная дочь Потапа показала прелести без белья, кадры облетели сеть.

Так, на опубликованном снимке Горовая позирует в одном топе без белья, из-под которого торчат соски.

Уточним, что девушка также опубликовала архивный снимок, на котором позирует в белых шортах-велосипедках и белом топе. Однако поклонники Горовой не смогли высказать свое мнение о формах девушки, поскольку снимки она выбросила в Stories.

Напомним, бывшая Потапа взобралась на гору с детьми и поразила признанием

Также Politeka сообщала, что дочь Потапа посветила аппетитными формами в купальник

А еще Politeka писала, что дерзкая дочь Потапа заговорила о любимом в Беверли Хиллз