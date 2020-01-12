Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы Серебро, а сейчас выступающая под псевдонимом MOLLY, показала несколько жарких кадров у стенки

Знаменитость позирует в черной одежде на фоне белой стены. Скорее всего, Ольга в платье. Можно заметить пятую точку Себяркиной, а также лицо. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Несколько дней дней до активации рабочего режима ))) Уже 14 января первый концерт в ‘20 году. Монако, жди. Стартовать с тебя становится классной традицией. А пока – у меня ещё остался целый уикенд на отдых.", - написала певица под кадрами.

"Очень нежная", "Монако? Вот это круто! Поздравляю Оля, вот это уровень", "Приятного начала года!", "Шикарная", "Красотка", "Бомба".

Ранее мы сообщали, что пышногрудая экс-солистка "Серебро" расставила ноги на камеру.

Так на новых опубликованных фото звезда красуется в черной толстовке, вот только юбку, шорты, штаны или хоть что-то еще к ней - надеть забыла.

Звезда позирует на задворках с салатовым пакетом, вероятно, мусора у мусорных баков, имитируя, будто тащит мусор за собой. Не к месту, но все же она в обуви - вечернем варианте на каблуке. На одном из фото она так широко расставила ноги, забросив одну на мусорный бак.

Сообщалось, что соблазнительная экс-солистка «Серебро» сверкнула своими "богатствами" в кружевном белье.

Так на новых опубликованных фото звезда красуется вся в белом - пижамный бельевой комплект выгодно подчеркнул фигуру артистки. На фото певица красуется в кружевном бра, видна ее упругая, и судя по увиденному - натуральная грудь и частично - подтянутый живот.

Артистка на фото смеется и морщит при этом нос.

На другом опубликованном фан-клубом артистки фото, Molly красуется в темной майке, при этом "сверкнув" своей объемной грудью. Но, в противовес фото в белом, здесь Серябкина на снимке загадочно-расстроена.

Напомним, экс-солистка "Серебро" изогнулась в крохотном бикини

А еще Politeka писала, что экс-Серебро разделась и показала свои "дары природы" прямо на улице

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