Известный украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) поделился совместным фото с сыном Андреем, которое сделал на отдыхе

На фото Потап позирует в плавках или шортах, как и его сын Андрей. Видно, что семейка хорошо уже загорела на отдыхе, ведь футболки они сняли. Алексей и Андрей прикрыли глаза рукой и делают вид, что что-то высматривают. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Спасатели", "Лучшие", "Заняться бы Андрею спортом", "А где Настена? Мы все очень надеемся, что она вместе с вами", "Толстяки", "Спасатели Малибу", "У малого проблемки, бургеры видно".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская исполнительница Настя Каменских показала подписчикам, чем занимается со своим супругом Потапом в одном белье.

Так, на опубликованном снимке Каменских позирует в одном топе вместе со своим супругом Потапом. Мужчина выставил напоказ подкачанный бицепс.

Уточним, что поклонников пары лишили возможности высказаться о происходящем – фотографию Каменских выбросила в Сторис.

Сообщалось, что известный украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) поделился фото, где он проводит время с знаменитой певицей Настей Каменских, своей супругой.

На фото Потап и Настя позируют возле велосипедов. Как можно понять, они взяли их в аренду, чтобы поездить, судя по номерам на транспортных средствах. Потап позирует в белой рубашке и шортах, а дополняет лук шляпа. Настя стоит рядом в белом платье, скорее всего.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Какие вы красивые", "Божечки", "Блин, ребята, ну просто круто", "Милашки, хорошо отдохнуть", "И я очень люблю вашу фантастическую Настеньку", "Это где, Майами? Приходите в гости", "Чудесные".

Напомним, помолодевший Потап ошеломил выходкой на пляже с Каменских

А еще Politeka писала, что похудевший Потап показал, чем занимается на отдыхе с Каменских

Также Politeka сообщала, что Каменских попотела с Потапом, снимок облетел сеть



