Известная украинская певица Alyona Alyona показала фото после похода к стоматологу

На снимке Алена позирует крупным планом и видно только лицо. Певица прищурила глаза и высунула язык, показывая свои верхние зубы. Видно, что они все золотые. По фото можно понять, что Алена довольна, пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сходила к стоматологу. Мне идет?", - написала певица под снимком.

Фанаты начали активно обсуждать изменения:

"Лихие 90-е", "Очень", "Да. Даже очень", "Прикольно", "Если честно, то не очень. Со своими зубами красивее", "Красотка, обожаю тебя", "Как американский рэпер", "Теперь ты точно рэпер", "Нет, зачем ты это сделала", "Не идет, это моонтаж".

Ранее мы сообщали, что Alyona Alyona без смущения сверкнула пышными формами в черном белье.

Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona поделилась с поклонниками праздничным юморным фото.

Так Алена Савраненко предстала на новом кадре полуголой и на фоне вездесущего в новогодние праздники салата "Оливье". Артистка пошутила на тему того, что в праздники, как правило, все отъедаются:

"Божечки, ну сколько же можно ... Лайк, ежели выжил после Нового Года ♥", - подписала артистка фото.

На снимке пышногрудая исполнительница закатывает глаза, мол, как же не просто всем приходится в праздники уследить за фигурой. Фото получилось забавным и откровенным одновременно - артистка засветила свою грудь и татуировку.

Сообщалось, что эпатажные Джамала и Alyona Alyona высунули языки на камеру.

В своем посте Джа продемонстрировала два наряда: короткий топ, сверху которого клетчатый пиджак, а также брюки; и этот же топ, но со светлыми брюками и яркой накидкой.

Alyona Alyona позировала в длинной рубашке, красных шортах и розовых трениках с белыми полосами.

На кадрах две звезды улыбались, обнимались и даже строили рожицы.

Напомним, Alyona Alyona сняла с себя одежду и задрала ногу

А еще Politeka писала, что Alyona Alyona без одежды и комплексов похвасталась пышными формами

Также Politeka сообщала, что Джамала и Alyona Alyona неожиданно появились вместе



