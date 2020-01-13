Журналисты выяснили, что популярную артистку Анастасию Заворотнюк, вероятнее всего, выписали из больницы

Сразу в нескольких российских СМИ появилась информация о том, что исполнительницу главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. По данным журналистов, артистку выписали из клиники, где она проходила лечение и реабилитацию. Сейчас она якобы находится дома. Как утверждают новостные порталы со ссылкой на источники, врачи отправили Заворотнюк домой, потому что не видят смысла в лечении. Специалисты считают, что она обречена. При этом есть информация, что артистку ждет экспериментальное лечение в США.

Отметим, что официальной информации о выписке актрисы нет. Как известно, семья Заворотнюк более полугода хранит молчание и практически не комментирует состояние актрисы. Из-за этого в СМИ просачивается лишь эпизодическая информация о лечении и здоровье Заворотнюк. Директор артистки Марина Потапова также не спешит комментировать состояние своей подопечной. Когда журналисты попросили ее подтвердить или опровергнуть просочившуюся в СМИ информацию про выписку Заворотнюк, она бросила трубку, оставив корреспондента без ответа.

Стоит отметить, что корреспонденты, которые дежурят под клиникой, где лечилась актриса, давно не видят там ее родственников. Вероятно, именно с этим фактом связана появившаяся в СМИ информация о выписке звезды.

Напомним, что о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно летом 2019 года. По неофициальным данным, у артистки опухоль головного мозга. Из-за того, что семья Заворотнюк, включая ее мужа Петра Чернышева, практически не общается с журналистами, в сети появляется много слухов о ее состоянии. Не так давно газеты утверждали, что артистка идет на поправку. Но никаких подтверждений этой информации также не нашлось.

Добавим, что ранее муж Заворотнюк оказался на грани, пытаясь хоть как-то спасти жену.

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