Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл отдыхали на Рождество и Новый год в особняке российского олигарха Юрия Мильнера

Впервые информация о связи особняка Mille Fleurs с Россией была получена западными СМИ от владельцев соседних домов, а также агента торговли по недвижимости, который занимался продажей поместья в 2014 году. Юрий Мильнер несколько лет подряд останавливался в доме, но факт владения домом никто не может подтвердить. Официальный представитель олигарха сообщил, что ни семья, ни его компания не владеют данной недвижимостью. Об этом пишет Politeka.

Формально дом принадлежит компании Towner Bay Country Club, которая скрывает имена своих владельцев. Но в 2020 году в провинции Британская Колумбия, Канада, где и расположен особняк, вступил в силу закон, по которому владельцы недвижимости не смогут хранить свое инкогнито.

Канадский продюсер Дэвид Фостер сообщил западным СМИ, что именно он помог Мильнеру снять поместье Mille Fleurs. В этот раз Фостер свел Меган Маркл и принца Гарри с владельцем, чтобы тот их приютил. Продюсер отмечает, что хозяин дома не юрий, а знакомый продюсера, имя которого он решил не сообщать.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри уготовили сюрприз королевской семье.

Как известно, Маркл и Гарри планируют поучаствовать в телевизионном интервью Tell-all US, в котором они хотят рассказать свою "историю".

Журналисты утверждают, что это может обернуться катастрофой для королевской семьи. Команда пиарщиков, которую Меган Маркл наняла в США, уже контактирует с некоторыми крупными сетями в Штатах и знаменитой Опрой Уинфри.

СМИ утверждают, что принц Гарри с Меган Маркл могли бы использовать американскую телевизионную платформу, дабы попытаться обеспечить "хорошую сделку" со старшими членами королевской семьи во время переговоров в Сандрингеме.

Напомним, принц Гарри поссорился с давним другом из-за Меган Маркл

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