Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась фотографиями с отдыха

На первом снимке Екатерина позирует крупным планом в платье в горошек на фоне морского берега. Образ она дополнила шляпой и черными очками. На втором снимке Осадчая уже развернулась спиной к фотографу и подняла руки на уровень плеч. На третьем фото телеведущая приподняла платье и приблизилась к воде. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Еще раз убеждаюсь, что фильтры для Инсты создавали впечатлялись островными цветами", - написала Екатерина под фото.

Жена Монатика Ирина отметила, что фото просто "Восторг".

Фанаты также начали активно писать комментарии:

"Восхитительно. Сейчас на Сейшелах сезон дождей. Ощущается", "Красиво, подскажите бренд платья", "Неповторимо", "Какая красота. Фото супер", "Ааа, Я рыдаю. Тоже хочу, какая красота", "Действительно райский уголок. Красота невероятная. Катюша, как украшение этого уголка".

Ранее мы сообщали, что украинская модель и телеведущая Катя Осадчая, и ее супруг артист Юрий Горбунов сейчас отдыхают в теплых краях.

Пара часто хвастается фотографиями с отдыха. ак, несколько часов назад Юрий Горбунов опубликовал снимок, на котором супруга предстала в красивом, легком, летнем платье. Образ телеведущей завершала шляпка и другие аксессуары. При этом Катя находилась на качели, прикрепленной к дереву.

Юрий Горбунов позировал в голубой рубашке и шляпке. Позади супругов виднелась голубая вода и чистый песок.

Сообщалось, что Катя Осадчая резко осадила Горбунова насчет пополнения в семье.

Популярная украинская телеведущая воспитывает двоих сыновей. Ее старший сын Илья, от брака с бизнесменом и народным депутатом Олегом Полищуком, в этом году отметит 18-летие, а младшему Ивану в следующем месяце исполнится только 3 года.

Сейчас Осадчая замужем за своим коллегой по цеху Юрием Горбуновым. Как признается сам шоумен, ему очень нравится заботиться о маленьком сыне, и он не прочь обзавестись еще одним ребенком.

Впрочем, его жена, судя по всему, настроена не так решительно. Так, Осадчая обратила внимание на то, что ребенок - это большая ответственность, требующая времени.

Напомним, Осадчая в прозрачном платье и располневший Горбунов показали

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