Известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала идеальное тело в довольно откровенном образе

На фото Леонила позирует в топе, который похож просто на ткань, обвязанную вокруг груди, а также, скорее всего юбке. При этом модель совсем забыла о нижнем белье. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Супер", "Хороша", "Прекрасно", "Грудь красивая", "Шикарная", "Моя, красотка".

Ранее мы сообщали, что мисс Украина выгнулась и показала роскошное тело во всей красе.

На снимке Леонила позирует в белом платье. Оно довольно прозрачное, ведь нижнее белье можно легко рассмотреть через него. Гузь стоит на выходе из живого тоннеля, который придает зеленых тонов кадру.

Фанаты успели поставить более тысячи лайков и несколько комментариев. Пользователи оставляли смайлики и хвалили красоту модели.

Сообщалось, что известная украинская модель Леонила Гузь, ставшая Мисс Украина 2018, поделилась жарким видео без одежды.

В ролике Леонила совсем без одежды. Сочные места прикрывает черное эротическое белье. Сначала Гузь позирует в профиль, а потом кадр меняется и ее снимают спереди. Знаменитость пикатно движется и еще больше привлекает желание мужчин.

"Это красиво", - написала Леонила под видео.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под видео:

"Это искусство", "Грациозность", "Это уже эротика", "Прекрасная", "Это магия", "Белье классное", "Роскошная".

Мы писали, что Модель Леонила Гузь, которая в 2018 году стала "Мисс Украина", показала фото топлес.

На фото Леонила позирует на фоне красных штор. Грудь она прикрыла руками. Модель надела только блестящие штаны и открытые босоножки на каблуках. Образ Гузь дополнила длинными серьгами и ожерельем.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Убери руки", "Очень красивая", "Сочный пирожок", "Новогодняя прям", "Маникюр шикарный", "Красавица", "А другого цвета помады не было?".

Напомним, Мисс Украина зажгла в полумраке, откровенные кадры

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