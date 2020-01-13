Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась новым фото, как она проводит время в Париже

На снимке знаменитость позирует в белом свитере, а в руке держит малину. При этом София сделала губки "уточкой". Внучка Ротару сидит за столом в ресторане, рядом можно увидеть чашки кофе, бокалы воды, а также тарелку малины. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели сделать несколько комментариев под фото:

"Малина со сливками))) Боже как же это вкусно!", "Вау,как нежно и вкусно)", "Шикарный белый... Малинки захотелось", "Сонечка сама как ягодка! Большого Вам счастья!", "Какая милота) Красота)", "Красотка - наша,наелас

ь?))", "Какая же ты милая".

Ранее мы сообщали, что длинноногая красавица Соня Евдокименко - внучка легендарной Софии Ротару - покрасовалась при свете дня и минимуме макияжа.

Модель и внучка своей знаменитой бабушки взрослеет и из когда-то симпатичной белокурой девчонки превратилась в настоящую красавицу.

Так на новом опубликованном кадре девушка красуется с светлом наряде - на ней штаны, свитер, пончо или накидка, волосы артистка присобрала и эффектно на снимке смотрит в сторону. Зимний антураж вокруг Сони напомнил ее поклонникам сказку-мультик о "Снежной королеве".

Сообщалось, что внучка Ротару впервые показала лицо своего возлюбленного.

Так на новых кадрах, артистка, которая ранее показывала своего, вероятно, бойфренда со спины, сейчас решилась показать парня вблизи. На фото молодые люди выглядят счастливыми, Соня в подписи к фото призвала всех радоваться, "сиять" и улыбаться.

Поклонники Сони сочли ее бойфренда "симпатичным", некоторые написали, что он "красавчик", единственное что - мужчина был в плотной солнцезащите черного цвета, поетому его на фото видно, скажем так, неполностью.

Напомним, молодая внучка-красавица Ротару приспустила халатик и показала настоящий класс

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