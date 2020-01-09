Личные кадры длинноногой красавицы Сони Евдокименко - внучки легендарной Софьи Михайловны Ротару - очень понравились публике

Девушка немного пошалила на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram юной знаменитости.

Так на новых опубликованных кадрах со сториз Соня всячески кокетничает на камеру - молодая красавица-блондинка губки поджала "бантиком", послала воздушные поцелуи в камеру, игриво улыбнулась и пообщалась в сети со своими поклонниками.

Очевидно, видео было записано в салоне авто, также фаны Сони отметили, что она прекрасная, как и при минимуме макияжа, так и без него. На модели были яркие аксессуары, розовый свитер и в кадре виднелся "темный" маникюр звезды сети.

Напомним также, ранее мы сообщали, Вовк оскандалилась своими нападками на украинскую народную артистку Софию Ротару. Когда последняя заявила о намерении вернуться в Россию после длительного перерыва для участия в "Песне года" и нескольких новогодних корпоративах, ведущая оскорбила ее, назвав меркантильной.

"Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист - вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной", - заявляла тогда Вовк, добавив, что ни за что теперь не пойдет на концерт Ротару и не станет ей аплодировать.

Напомним, всплыла правда, почему София Ротару возвращается в Россию.

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