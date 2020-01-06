Внучка Ротару Соня Евдокименко показала нежный кадр, который понравился многим пользователям сети

Как сообщает Politeka.net, внучка Софии Ротару, 18-летняя модель, певица и начинающий блогер Соня Едокименко решила провести зимние каникулы за границей, а именно в Париже.

На новом снимке в Instagram она показала образ для прогулки по старому городу.

Девушка гуляла по городу любви, ведь теплая погода позволила ей отправится на променад в свитшоте и вязаном пальто. Ассиметричный крой позволил продемонстрировать идеальную фигуру девушки. Кроме того, привлекает к себе внимание необычный рисунок на пальто: фигурки индейцев, кактусы и вигвамы.

Образ дополнил легкий макияж на лице и белая шапочка. Светлые локоны девушки уложены в "пляжные волны".

"Salut de Paris! Приятно чувствую себя, вернувшись в один из самых любимых городов☀️", - подписала Соня Евдокименко.

Подписчики красотки пришли в полный восторг от увиденного кадра. Они засыпали девушку всевозможными комлиментами.

"Как всегда неотразима😍✨ Хорошего отдыха ❤️", "прекрасно выглядишь, просто😍🔥", "Нежное фото такое получилось)", "Такая тёплая погода 😍, как всегда стильная 😍", "Красотка 😘🥰".

Также ранее сообщалось, что на новых опубликованных кадрах с отдыха, Соня Евдокименко позирует в одном из самых престижных отелей мира и Европы в частности.

На одном из фото Соня спустила халат с плеч и держит в руках чашечку чая или кофе, вероятно:

«Здравствуйте, доброе утро», - подписала модель свой снимок сразу на двух языках, что в переводе звучат именно так. Сейчас, по всему видимому, внучка Софьи Михайловны сменила локацию и из пасмурного северного побережья Штатов переместилась в солнечный Монако.

Напомним, Ротару устроили настоящий ад в РФ, "добавили" и от Путина.

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Также Politeka сообщала, что племянница Ротару обтянула прелести в тесную кофточку.