Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась фото после праздников

На снимке Наталья позирует в кофточке, скорее всего, из сеточки. Рядом неизвестная женщина. Обе девушки позируют в боксерских перчатках, скорее всего перед тренировкой. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну что мои дорогие, оливьешки наелись? Вкусная селедка под шубой была? Продолжение праздников не повод расслабляться, с новыми силами в бой. А вы как после праздников приходите в форму?", - написала Наталья под фото.

Фанаты начали активно комментировать снимок:

"Вы такая классная, счастья вам", "И не объедались", "Целую и зацеловываю", "Сколько бы лет не прошло, Наташа всегда идеально выглядит", "Ее, родимую, и держим))", "У моих любимых дам..дочки и жены если разозлятся такие кулачки..не спрятаться".

Ранее мы сообщали, что помолодевшая Могилевская заставила всех вздрогнуть.

Известная украинская певица Наталья Могилевская показала свою удивительную фигуру.

Могилевская в этот раз явилась публике в черном мини-платье. Артистка появилась перед камерами не одна, а в окружении танцоров. Более десяти человек окружили Наталью - мужчины, котрые стояли ближе всего к ней, держат украинскую знаменитость за руки:

Сообщалось, что Могилевская еле удержала свою гордость в глубоком декольте.

Могилевская в этот раз явилась публике в красном шикарном платье. Артистка ходит по сцене и поет песню "Я покохала". Декольте у певицы очень внушительное, как и разрез на ноге.

"Наташенька. Умничка восхищаюсь Вами. Так держать.", "Как всегда новая песня - Хит!!!!!", "Умница и 'пахарь'. Спасибо за творчество!!!".

Напомним, Могилевская сверкнула пышными формами в платье с сеточкой

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