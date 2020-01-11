Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала новое фото в Инстаграм и написала стихотворение

Артистка поделилась черно-белым снимком, представ в красивом платье, пишет Рoliteka.net. Наряд имел глубокое декольте с прозрачной вставкой - сеточкой с кружевом. Также на платье имелся пух. Наталья приподняла юбку и быстро ей пошевелила. В результате получился эффектный кадр с разлетающимся подолом. К тому же, Могилевская засветила лишнее - оголенное коленко.

При этом звезда смотрела в камеру и улыбалась.

В публикации Наталья написала красивое стихотворение со ссылкой на автора.

Пост украинской знаменитости за 13 часов собрал почти 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Наталья, вы просто красавица", "Очень красивая", "Кайфуха", "Очень красивая и женственная!!!👍", "😍Наталья, я вас , обожаю, как талантливаую актрису.❤️❤️👏👏", "Очень женственная и нежная, впрочем как и всегда💃💐 Женского Вам счастья😘", "🤩КРАСОТКА😍", "Волшебные слова", "Наташа, очень красивое фото!:)***😃😍😘👍💞 Вы просто милашка и прекрасная певица! Мне очень нравится ваши песни!:))***😃👍", "Вы супер", "Душевно", "Ну, просто нереальная!", - написали пользователи сети.

Напомним, Наталья Могилевская опубликовала короткий ролик, в котором поздравила всех украинцев.

На кадрах Могилевская позирует, скорее всего, в белом платье. При этом стоит отметить, что в нем большое декольте, а Наталья совсем не позаботилась о белье.

"Почувствуйте чудеса. Напомните себе возможность быть лучшими. Никогда не оставайтесь и верьте в то, что мечты сбываются. Ощутите новое. С Новым годом и Рождеством, мои дорогие", - написала Могилевская под видео.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская поделилась фото с украинским продюсером Алексеем Потапенко.

Могилевская на фото позирует в черном платье с глубоким декольте. Рядом стоит Потап, который прилично выше Наташи и обнимает ее. Алексей в этот раз выбрался в джинсах и черной футболке. Образ дополнил певец и продюсер цепочкой на шее и часами на руке.

Напомним также, что Могилевская, одетая в смелое платье с глубоким декольте спела на программе "Вечер премьер с Катериной Осадчей".

Напомним, Могилевская без комплексов потрясла аппетитными формами прямо на сцене

А еще Politeka писала, что Могилевская огорошила украинцев пикантной позой прямо на сцене

Также Politeka сообщала, что Могилевская еле удержала свою гордость в глубоком декольте