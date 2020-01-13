Дочь известного украинского продюсера Потапа (Алексея Потапенко) Наташка Горовая похвасталась фото с отдыха в Мексике

На снимке Горовая позирует сев на ноги и выставив пятую точку перед камерой. При этом Наташка приспустила купальник, что придало еще большей пикантности снимку. Одежды больше на дочке Потапа не оказалось, но зато можно рассмотреть татуировки на руке девушки. Наташка сейчас отдыхает вместе с Потапенко, Ириной Горовой, братом Андреем, а также Настей Каменских в Мексике. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты начали активно обсуждать снимок:

"Эта попа разбивает мое сердечко", "Мое солнышко", "Мать, это слишком", "Ты для меня очень дорога Наташа", "Какая мощная", "Какая красивая. Спасибо, что ответила мне в директ", "Она сочная, как маракуйя", "Пушка".

Ранее мы сообщали, что бывшая жена Потапа с дочкой разделись и потрясли идеальными телами на пляже.

Дочь известного украинского продюсера Потапа (Алексей Потапенко) Наташка Горовая поделилась яркими фото с отдыха, где она со своей мамой Ириной.

На первом фото Ирина и Наташа позируют в боком. На девушках пляжные рубахи и купальники. На втором фото Горовые смотрят уже на камеру. На третьем снимке девушки расположились довольно близко к камере и Ирина делает вид, что мешает снимать камере.

Сообщалось, что сочная дочь Потапа показала прелести без белья, кадры облетели сеть.

Так, на опубликованном снимке Горовая позирует в одном топе без белья, из-под которого торчат соски.

Уточним, что девушка также запостила старинный снимок, на котором позирует в белых шортах-велосипедках и светлом топе. Однако поклонники Горовой не смогли высказать свое мнение о формах девушки, поскольку снимки она оставила в Stories.

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