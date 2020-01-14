Открылись новые подробности о свадьбе бывшего мужа Кристины Орбакайте, российского олигарха Руслана Байсарова

О свадьбе российского бизнесмена Руслана Байсарова с 18-летней чеченской моделью Аламат Абубакаровой открылись новые подробности. Так, выяснилось что 51-летний обладатель состояния в почти миллиард долларов решил “сэкономить” на оформлении своего очередного (вероятно, шестого) брака.

По меркам российской элиты, свадьба прошла скромно. Так, невесту готовили к церемонии в обычном салоне, макияж и прическа обошлись примерно в 10 тыс. рублей.

Также СМИ стало известно, что Руслан Байсаров не прекратил отношения со своей предыдущей женой Мадиной Байсаровой, хотя не живет с ней около полугода. Девушке при этом остался дом на Рублевке.

Мадина при этом до сих пор является законной женой олигарха. Таким образом, экс-зять Аллы Пугачевой является двоеженцем, что запрещено российским законодательством.

Президент Чечни Рамзан Кадыров и ряд других политиков с Северного Кавказа ранее призывали разрешить двоеженство, однако федеральные власти этот вопрос игнорирует. Конституционный суд РФ даже отказывается принимать к рассмотрению жалобы такого характера.

Ранее мы уже сообщали, что своей женой Байсаров избрал 18-летнюю модель из Чечни по имени Аламат. На свадьбе настояли родители девушки. Пара связала себя узами брака 30 декабря.

Вне бизнес-сообщества Байсаров получил известность, как гражданский муж Кристины Орбакате, которая родила ему сына Дени. Как пишут СМИ, кроме дочери Аллы Пугачевой, предприниматель в разные годы жил с еще четырьмя моделями, которые были моложе его. Каждая супруга рожала бизнесмену детей. Помимо внука Примадонны, у него растут еще трое сыновей и две дочери. После расставаний с очередной избранницей мужчина всегда настаивал, чтобы дети оставались с ним.

Напомним, что дочь Пугачевой порезвилась на карусели возле Кремля: "Вот почему нас не пустили на Красную площадь..."

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