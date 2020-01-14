14 января отмечает день рождения дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова-Заворотнюк

Politeka подготовила подборку фотографий и информаций о девушке, которой сегодня исполняется 24 года. Некоторые снимки показывают, насколько сильно она похожа на больную раком маму.

Анна Стрюкова-Заворотнюк родилась в Москве 14 января 1996 года в браке актрисы с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Детство Анны прошло в США, куда семья переехала вскоре после ее рождения.

Несмотря на наличие своего бизнеса в сфере недвижимости, в в 2004 году семья вернулась в Россию. Основная причина возвращения на родину было то, что Анастасию Заворотнюк утвердили на роль в проекте "Моя прекрасная няня", которая впоследствии принесла ей всенародную любовь.

Вскоре судьба девушки вновь резко изменилась. Отношения между родителями стремительно ухудшались, а ее отправили на учебу в Англию. После школы девушка вернулась в Москву.

Долгое время звездная актриса пыталась скрыть от папарацци свою дочь. Их первое появление на публике состоялось только в 2011 году на премьере фильма с символическим названием “Мамы”.

После этого популярность красавицы Анны Стрюковой начала резко расти. Она стала звездой соцсетей, ее регулярно приглашают в популярные шоу и телесериалы.

Болезнь мамы Анна практически не комментирует. Тем не менее, в инстаграме девушки время появилось трогательное семейные фото. Пользователи пытаются комментариями поддержать семью в этот сложный момент.

Что касается личной жизни Анны Стрюковой-Заворотнюк, известно, что девушка некоторое время встречалась с рэп-исполнителем Егором Кридом, а также с сыном чеченского бизнесмена Мансуром Джамалдаевым.

Добавим, что ранее муж Заворотнюк оказался на грани, пытаясь хоть как-то спасти жену.

Также Politeka писала, что больную раком Заворотнюк настигла новая беда.

Ранее родные больной раком Заворотнюк ошарашили заявлением.



