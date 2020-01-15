Украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, опубликовала фото с пляжа

На снимке девушка позировала в красном купальнике, стоя по щиколотку в воде, пишет Рoliteka.net.

Стройное, загорелое тело и роскошные формы идеально гармонировали с общей обстановкой. Ветер развеял длинные волосы звезды.

Если отвести взгляд от фигуры знаменитости, то можно заметить голубое небо и зеленое море. Именно так выглядит совершенство.

Такую красивую фотографию девушка решила никак не подписывать, оставив подписчикам возможность пофантазировать.

За шесть часов фото модели получило около 3000 лайков и много комментариев.

Среди пользователей, которые сделали комплименты Мисс Украина встречались, как иностранцы, так и украинцы.

"Красотка", "Сексуальная русалка", Прекрасная", - написали комментаторы.

Напомним, Леонила позировала в топе, который похож просто на ткань, обвязанную вокруг груди, а также, скорее всего юбке. При этом модель совсем забыла о нижнем белье.

Поклонники оставили множество хвалебных комментариев.

Ранее мы писали, что Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала снимок, где она позирует на фоне живого тоннеля.

На снимке Леонила позирует в белом платье. Оно довольно прозрачное, ведь нижнее белье можно легко рассмотреть через него. Гузь стоит на выходе из живого тоннеля, который придает зеленых тонов кадру.

Фанаты за непродолжительное время успели поставить более тысячи лайков.

Напомним также, что Мисс Украина 2018 показала откровенные кадры с отдыха

На отменной фигуре модели-красавицы "растрепанное" платьице смотрелось превосходно.

Так на новых опубликованных известной украинкой кадрах, она красуется в ночном клубе и, похоже, неплохо провела время. Артистка расслаблена, немного потанцевала на камеру, примечательно, что ее специфическое, но очень эффектное платье не предусматривает, видимо, наличие белья под ним.

Ранее мы писали, что Мисс Украина 2018 показала эффектный кадр с отдыха, особенной пикантности которому придал тот факт, что модель красовалась без белья

Очень яркое, хоть и черное, по своей форме платьице на Леониле Гузь смотрелось превосходно.

Напомним, соблазнительная Мисс Украина разделась и расставила ноги на камеру

А еще Politeka писала, что Мисс Украина в жаркой позе без одежды свела мужчин с ума

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Мисс Украина в белом белье подразнила мужчин