Модель и инстадива Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян из-за сочных форм, обескуражила нарядом

Как передает Politeka.net, красотка предстала в зеленом боди без нижнего белья. Причем боди не слишком-то прикрывает аппетитные формы Алены. Модель позировала, сидя на бортике ванны, скрестив ноги. Одной рукой она поправляет боди на груди (правда, трудно сказать, что удачно, так как все равно упругие прелести видно невооруженным взглядом), а другой облокотилась, чтобы не упасть. Волосы Омович собрала в пучок, а взгляд томно опустила вниз.

Под фото знаменитость указала свои любимые цвета.

"Какой ваш любимый цвет? 🤑 Мой белый и чёрный, а теперь ещё и зелёный 💚Цвет $ 😂👋🏻 Кстати, моя подруга сделала крутой шоурум 🔥 И у неё есть такие крутые бодики в разных цветах🥰", - поинтересовалась модель у поклонников.

В большинстве своем пользователи сети кинулись восторгаться фигурой Алены, однако, нашлись и те, кого ошеломила ее худоба.

"Что то прям глаз режет, прости Аленочка но прям совсем Освенцим уже, пока удачи 😘"

"Че то подоконник поплыл 😂"

"У меня почему-то все чёрное ,но хочу уйти от этого цвета .но не выбрала ещё любимый цвет"

"Ты человек или кто?😢"

Ранее мы сообщали, Омович соблазнила тысячи мужских сердец, задрав платье до неприличия. Она предстала в белом наряде, которое "тесно" обтянуло ее прелести. Красотка присела на корточки, при этом платье задралось по самое-самое. Жаркий кадр никого не смог оставить равнодушным.

"Анаконда 🐍"

"А что торчит внизу ? Не пойму )"

"С такой грудью трудно спать )) а платье помогает получается ))"

"Хороша только рот почему то всегда открытый,наверное гайморит"

"Ну чуть чуть бы ножки раздвинула!"

Также мы писали, в "сториз" Алена поделилась кадром, где она в вечернем наряде, при чем, на удивление, платье практически полностью прикрывает все пикантные места, которые та любит выставлять напоказ.

Напомним, украинская королева красоты вляпалась в скандал из-за России, замешан путинский чиновник: всплыли подробности