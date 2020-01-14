Известная украинская модель Алла Костромичева рассказала в ролике о проблемах с голосом

Алла в этот раз позировала в легкой одежде и со шляпой на голове. На фоне видно пальмы и можно предположить, что Костромичева на отдыхе. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мои зайчики, вы завалили мне директ, я чувствую себя хорошо, просто у меня после перелета пропал голос и я разговариваю как старая "девушка легкой профессии". Могу подрабатывать в "Оказании интимных услуг" по телефону, если кому-то интересно, то пишите или набирайте", - сказала Алла в сторис.

Фанаты не смогли ничего ответить модели. Ролик был опубликован в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Алла Костромичева показала свою подтянутую фигуру на отдыхе.

Ведущая проекта «Топ-модель по-украински» в эти промозглые зимние дни наслаждается солнцем и морским бризом на экзотическом острове в Карибском море. При этом Костромичева не забывает о своих поклонниках и делится с ними кадрами своего отдыха.

Модель опубликовала на своей странице в Инстаграм новое яркое фото. На нем она позирует в простом черном купальнике, сидя на краешке бассейна и подняв голову к небу. На заднем фоне раскрывается живописный вид на прибрежный курортный городок.

Сообщалось, что известная украинская модель и ведущая шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева поделилась новым откровенным снимком.

Некоторое время назад в Инстаграм звезды появилось фото, сделанное на воздушном шаре. На снимке Костромичева в коротком зеленом топе и в красным брюках сложила губы для поцелуя с топ-моделью Соней Плакидюк.

За девушками открывается красивый вид из гор.

"А у нас с Сонькой @moi_sofism случилась любовь! Эти полеты на воздушных шарах такие романтические...", - написала звезда.

Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» разделась на безлюдном пляже

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