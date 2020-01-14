Известная украинская модель Алла Костромичева рассказала в ролике о проблемах с голосом
Алла в этот раз позировала в легкой одежде и со шляпой на голове. На фоне видно пальмы и можно предположить, что Костромичева на отдыхе. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Мои зайчики, вы завалили мне директ, я чувствую себя хорошо, просто у меня после перелета пропал голос и я разговариваю как старая "девушка легкой профессии". Могу подрабатывать в "Оказании интимных услуг" по телефону, если кому-то интересно, то пишите или набирайте", - сказала Алла в сторис.
Фаворитка Ямы застыла на диване с раздвинутыми ногами: "Натура рептилий..."
Мама Верки Сердючки поразила внешностью без грима и костюмов: "Совсем другой человек!"
Красотка из Квартал 95 похвасталась идеальным телом: "Хотите расскажу, как я..."
Скандальная Волочкова без штанов напугала россиян внешним видом: "Позорище, а не женщина"
Фанаты не смогли ничего ответить модели. Ролик был опубликован в сторис, где такая функция отсутствует.
Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Алла Костромичева показала свою подтянутую фигуру на отдыхе.
Ведущая проекта «Топ-модель по-украински» в эти промозглые зимние дни наслаждается солнцем и морским бризом на экзотическом острове в Карибском море. При этом Костромичева не забывает о своих поклонниках и делится с ними кадрами своего отдыха.
Модель опубликовала на своей странице в Инстаграм новое яркое фото. На нем она позирует в простом черном купальнике, сидя на краешке бассейна и подняв голову к небу. На заднем фоне раскрывается живописный вид на прибрежный курортный городок.
Сообщалось, что известная украинская модель и ведущая шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева поделилась новым откровенным снимком.
Некоторое время назад в Инстаграм звезды появилось фото, сделанное на воздушном шаре. На снимке Костромичева в коротком зеленом топе и в красным брюках сложила губы для поцелуя с топ-моделью Соней Плакидюк.
За девушками открывается красивый вид из гор.
"А у нас с Сонькой @moi_sofism случилась любовь! Эти полеты на воздушных шарах такие романтические...", - написала звезда.
Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» разделась на безлюдном пляже
А еще Politeka сообщала, что ведущая «Топ-модель по-украински» показала идеальное декольте в тонкой кофточке
Также Politeka писала, что ведущая «Топ-модель по-украински» засветила аппетитные формы