Актриса Студии "Квартал 95" сверкнула открытым телом в вечернем наряде

Эффектная блондинка решила сменить привычные для нее спортивные и повседневные молодежные "прикиды" на коктейльное платье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала» Екатерины Никитиной.

Так на новом опубликованном фото Екатерина предстала перед поклонниками в насыщенного фиолетового цвета платье с открытым плечом. Студийный снимок удачно подчеркнул все преимущества фигуры известной украинки.

Звезда сети пишет, что пора приходит в форму после праздников:

"Ну что ж, праздники подошли к концу, наконец-то!😅 Пора возвращаться в рабочую атмосферу! Так как, очень себя запустила, причём осознано, опять сделала себе вызов!...".

Поклонникам такая Екатерина очен нравится - в ее адрес посыпалась масса комплиментов по типу:

"Вау, красотка"

"Не узнать тебя вообще..."

"Обожаю тебя"

Напомним, ранее во время шалостей Екатерина Никитина сделала со своим лицом «невероятное»:

«Пятница 13е. На всех действует по-разному)», - подписала Екатерина свое видео, которое оформила через популярное приложение-фильтр в сети. Так девушка «примерила» мужские усы, показала себя с неестественным широким лбом и прочее.

Такие «кривые зеркала» ее поклонников очень удивили:

«Надо же как колбасит…»

«К усам добавь бороду и можно на Евровидение»

«Ого и такое бывает…»

Кроме того, несмотря на такой «свойский» подход к публикации в соцсети, дескать, все просто, я простая девушка, любящая пошутить, артистка все-таки не упустила возможности продемонстрировать свою грудь на камеру – она надела жакет или платье с глубоким вырезом и макияж на лицо нанести не забыла.

Напомним, Квартал 95 угодил в громкий скандал из-за сериала «Папик»: Киев превратили в Россию.

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