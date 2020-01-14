Актриса Студии "Квартал 95" сверкнула открытым телом в вечернем наряде
Эффектная блондинка решила сменить привычные для нее спортивные и повседневные молодежные "прикиды" на коктейльное платье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала» Екатерины Никитиной.
Так на новом опубликованном фото Екатерина предстала перед поклонниками в насыщенного фиолетового цвета платье с открытым плечом. Студийный снимок удачно подчеркнул все преимущества фигуры известной украинки.
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Звезда сети пишет, что пора приходит в форму после праздников:
"Ну что ж, праздники подошли к концу, наконец-то!😅 Пора возвращаться в рабочую атмосферу! Так как, очень себя запустила, причём осознано, опять сделала себе вызов!...".
Поклонникам такая Екатерина очен нравится - в ее адрес посыпалась масса комплиментов по типу:
"Вау, красотка"
"Не узнать тебя вообще..."
"Обожаю тебя"
Напомним, ранее во время шалостей Екатерина Никитина сделала со своим лицом «невероятное»:
«Пятница 13е. На всех действует по-разному)», - подписала Екатерина свое видео, которое оформила через популярное приложение-фильтр в сети. Так девушка «примерила» мужские усы, показала себя с неестественным широким лбом и прочее.
Такие «кривые зеркала» ее поклонников очень удивили:
«Надо же как колбасит…»
«К усам добавь бороду и можно на Евровидение»
«Ого и такое бывает…»
Кроме того, несмотря на такой «свойский» подход к публикации в соцсети, дескать, все просто, я простая девушка, любящая пошутить, артистка все-таки не упустила возможности продемонстрировать свою грудь на камеру – она надела жакет или платье с глубоким вырезом и макияж на лицо нанести не забыла.
Напомним, Квартал 95 угодил в громкий скандал из-за сериала «Папик»: Киев превратили в Россию.
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