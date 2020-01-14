Актриса Студії "Квартал 95" блиснула відкритим тілом у вечірньому вбранні

Ефектна блондинка вирішила змінити звичні для неї спортивні та повсякденні молодіжні "прикиди" на коктейльну сукню. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу» Катерини Нікітіної.

Так на новому опублікованому фото Катерина постала перед шанувальниками у насиченого фіолетового кольору сукнія з відкритим плечем. Студійний знімок вдало підкреслив всі переваги фігури відомої українки.

Зірка мережі пише, що час приходить в форму після свят:

"Ну що ж, свята дійшли кінця, нарешті!😅 Пора повертатися в робочу атмосферу! Так як, дуже себе запустила, причому усвідомлено, знову зробила собі виклик!...".

Шанувальникам така Катерина дуже подобається - на її адресу посипалася маса компліментів за типом:

"Вау, красуня"

"Не впізнати тебе взагалі..."

"Обожнюю тебе"

Нагадаємо, раніше під час пустощів Катерина Нікітіна зробила зі своїм обличчям «неймовірне».

«П'ятниця 13те. На всіх діє по-різному)», - підписала Катерина своє відео, яке оформила через популярний додаток-фільтр в мережі. Так дівчина «приміряла» чоловічі вуса, показала себе з неприродним широким лобом і інше. Такі «криві дзеркала» її шанувальників дуже здивували:

«Треба ж як ковбасить…»

«До вусів додай бороду і можна на Євробачення»

«Ого і таке буває…»

Крім того, незважаючи на такий «свійський» підхід до публікації в соцмережі, мовляв, все просто, я проста дівчина, яка любить пожартувати, артистка все-таки не упустила можливості продемонструвати свої груди на камеру – вона одягла жакет або сукню з глибоким вирізом і макіяж на обличчя нанести не забула.

Нагадаємо, Квартал 95 потрапив у гучний скандал через серіал «Папік»: Київ перетворили на Росію.

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