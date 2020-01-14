Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новый образ в коротком платье

На фото Никитюк позирует в коротком платье, колготках и можно заметить частично сапоги. Леся решила сделать селфи перед зеркалом. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня я спала 8 часов, далее были процедуры для лица, массаж, укладка. Вышла я такая "телка", а на улице уже 3 часа дня и я себе подумала. Это же если так каждый день, то дети от голоду умрут, а мужчина разведется. И как те женщины все успевают", - написала Леся под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Ой, Леся, когда уходишь в декрет, учишься жить снова и все успевать тоже", "Леся, ты красотка шикарная. Мы всей семьей от тебя в восторге. Я еще со времен Рассмеши комика, где в такси тебя кроет", "Леся Шальная".

Ранее мы сообщали, что Никитюк сбросила одежду и показала грудь в необычном виде.

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе.

Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением. В этот раз счастливая Леся похвасталась новым образом.

Сообщалось, что Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде.

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе.

В этот раз счастливая Леся похвасталась результатом ремонта в собственной квартире. По словам Никитюк, она очень долго ждала этого момента и теперь с радостью может представить итоговый вариант завершенных работ. Сама Никитюк позировала в кроссовках, носках под цвет обуви, алой кофте и черных велосипедках.

Напомним, озорная Никитюк сняла с себя все и устроила пляски перед зеркалом

А еще Politeka писала, что Никитюк посветила идеальными изгибами в костюме из серебра

Также Politeka сообщала, что Никитюк "избавилась" от длинных волос, поразив новым имиджем



