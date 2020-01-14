Филипп Киркоров показался публике на одной из самых узнаваемых в мире локаций

Король российской эстрады дал массу поводов для «разговоров» относительно своей внешности, когда отправился на отдых. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram певца.

Так на новом опубликованном артистом видео он красуется на фоне известнейшего небоскреба-парусника в Дубаи - Бурдж-эль-Араб. Певец решил показать, как отдыхает на Старый Новый год и обратился к своим фанам.

Но в этот раз Филипп Киркоров свои выдающиеся рост и профиль не показал, но «припухшими» щечками пощеголял. Артист позировал перед камерой ночью, но до момента, когда его лицо практически исчезало из обектива из-за отсутсвия освещение в кадре, поклонники успели рассмотреть его несколько опухшие щеки. Некоторые из фанов предположили, что экс-возлюбленный Аллы Пугачевой стал злоупотреблять так называемыми "уколами красоты" и популярными уходовыми процедурами омоложения лица.

Большинство же фанов артиста поздравили его в ответ и обсуждали красоту "Арабской башни".

Напомним также, дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отметила свой восьмой день рождения. Праздник состоялся в стиле любимой диснеевской истории девочки «Алладин». Мероприятие посетила и актриса Эвелина Бледанс с сыном Семеном:

«…опоздали… приехали через два часа после начала торжества». Но это пышный праздник не испортило, все веселились до упаду.

На праздник явилось множество звезд – Ани Лорак с дочерью Софией, Тимати с дочкой Алисой, Яна Рудковская с Сашей Плющенко, Сергей Лазарев с сыном Никитой, Андрей Малахов и многие другие. Но по словам Эвелины Бледанс, проигнорировала мероприятие сама примадонна российской и постсоветской эстрады Алла Пугачева, по слухам в СМИ, Киркоров очень ждал свою бывшую жену на празднике у дочери.

К слову, по тем же слухам в россСМИ, имя Алла-Виктория для дочурки артист выбрал не случайно, намекают журналисты на Пугачеву.

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