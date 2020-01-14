Известная украинская певица Эрика Герцег, солистка группы ВИА Гра, показала жаркое фото почти без одежды

На фото знаменитость позирует в черных чулках, трусиках и топе. При этом Герцег заняла довольно пикантную позу и можно оценить идеальные формы Эрики. На фоне видно певицу более крупным планом, но фотография такая же. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии под фото, ведь оно было опубликовано в сторис. Также фолловеры не смогли поставить лайки публикации.

Ранее мы сообщали, что молодая "любовница" Меладзе расставила длинные ноги у окна.

На фотографии звезда предстала в легком черном халатике с кружевом. Эрика подвязала домашний наряд поясом, чем подчеркнула тонкую талию.

Девушка вытянула ножки, стоя прямо у большого окна, за которым было видно голубою воду и небоскребы.

Герцег сделала хвостик, и, возможно, на ней не было макияжа.

"Отдых🤍 #Кичи #ЭрикаГерцег #ВИАГра #2020", - написала артистка, дав понять, что находится в отпуске.

За 16 часов пост звезды собрал более 18 тысяч лайков и много комментариев.

Сообщалось, что участница популярного музыкального коллектива ВИА Гра Эрика Герцег показала откровенное фото со съемок.

На новом опубликованном снимке артистка присела, немного расставив ноги и исподлобья смотрит в камеру. На девушке черные колготы или чулки в микро-горошек, волосы блондинка подобрала, также на ней прекрасно село мини-платье с высоким воротничком:

"Дорогой Дедушка Мороз! Я весь год была очень хорошей девушкой, поэтому, пожалуйста, вручи меня в подарок...

Мои Хорошие, вы уже придумали какие подарки хотели бы на Новый год?", - написала под фото девушка.

Напомним, молодая "любовница" Меладзе засветила свое достоинство без белья

А еще Politeka писала, что молодая «любовница» Меладзе упала на колени в прозрачном халатике

Также Politeka сообщала, что солистки ВИА Гры подчеркнули пышные достоинства сверкающими топами



