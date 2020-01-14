Актриса рассказала, что позволяет себе делать лишь изредка

Красавица-дочь российского актера Михаила Боярского Елизавета показала идеальное тело в купальнике и рассказала, что думает про отпуск

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Завершился наш чудесный отдых! Абсолютное счастье и восторг. Каждый раз , когда уезжаю в отпуск, я думаю, как же это круто- отдыхать, надо хотя бы иногда себе позволять, надо»,- говорится в сообщении.

Обратим внимание, что пост Елизавета сопроводила снимком, где она в купальнике и мокрыми волосами держит в руках бокал с вином. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Моя нежная», «такая милая», «какие крутые формы», «Отлично и замечательно», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Елизавета Боярская показалась в купальнике Откровенные фото - редкость в микро-блоге артистки, но на этот раз он решила немного приоткрыть занавес "тайны" в свою личную жизнь.

Так дочь Михаила Боярского позировала, вероятно, на пляже, со с воим супругом, также актером Максимом Матвеевым. Актриса предстала на фото в купальнике, но ее фигуру при этом поклонникам рассмотреть не удалось - на снимке звездная пара показала свои лица, и только Максим - засветил "чуть больше".

Елизавета на фото красуется без макияжа - "голубки" на камеру улыбаются, супруг артистки повязал на голову платок.

Поклонники семьи осыпали ее комплиментами - пишут, что Елизавета Боярская одинакова прекрасна, как с макияжем, так и без него.

Напомним, внучка Боярского поразила роскошной жизнью.

Как сообщала Politeka, Михаил Боярский поразил внешним видом.

Также Politeka писала, что Боярский раскрыл личную тайну о супруге и детях