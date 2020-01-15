Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе, пишет Politeka.

Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением. В этот раз счастливая Леся похвасталась новым образом.

В этот раз Никитюк показала, как позировала перед камерой, стоя у зеркала. Сама звезда одета в довольно короткое вязаное платье с рукавами темно-синего оттенка. Этот наряд подчеркнул идеальную талию звезды. Волосы артистки же остались распущены и красиво уложены, а на ее лице нет макияжа.

В подписи к фото Леся написала: "Вышла я такая "телочка", а на дворе 3 часа дня. И я подумала… Это же если так каждый день, то дети от голода умрут, а муж разведется. И как те женщины все успевают".

Поклонники тут же принялись комментировать увиденное, всячески нахваливая артистку.

Также ранее знаменитость похвасталась в разделе Стори образом, сделанным специально для съемок шоу "Кто против блондинок". А сегодня артистка показала небольшое видео, сделанное в приложении "Тик-Ток".

Никитюк примерила пикантный ярко-оранжевый костюм, состоящих из тонкой майки и обтягивающих лосин с белыми полосками по бокам. Так, артистка засветила не только похудевшую фигуру.

До этого Леся запостила целую серию фотографий из своих предыдущих путешествий в жаркие края.

Не исключением стало и новое фото в Инстаграм знаменитости. На нем Никитюк позирует на борту яхты в соблазнительном белом купальнике с пикантной шнуровкой по бокам. Судя по всему, на фото ведущая по-настоящему счастлива: она зажмурила глаза, а легкий ветерок развевает ее волосы.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде: "Я всем сочувствую...".

Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане: "Скучаю по...".