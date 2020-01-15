Звезда студии Квартал 95 Евгений Кошевой на своей странице в Instagram трогательно поздравил дочь с днем рождения, сообщает Politeka.net

Евгений Кошевой поздравил дочь Варвару с 12-летием. В качестве сюрприза он подготовил коллаж из фотографий девочки.

“Я не знаю, как правильно делать эти коллажи, но знаю, что девочке на этих фото сегодня уже!!!! ️12 лет!!!️!”, - написал счастливый отец.

В подписи к фотографии Кошевой также признался в любви к дочери, сказал, что гордится ей и пообещал оберегать ее “на сколько хватит сил”. Также актер поблагодарил жену Ксению Кошевую за детей.

Подписчики Кошевого тут же принялись поздравлять девочку и родителей с праздником. Помимо пожеланий здоровья и успехов, множество фанатов отметили, что девочка становится настоящей красавицей.

“Она у Вас молодец, сильная духом и красавица!!! Здоровья и удачи!!!”, - написала одна из подписчиц.

“Куколка с Днём Рождения тебя,🎉удачи и успехов тебе во всём. Ты красивая как твоя мама,и желаем тебе быть талантливой как твой папочка!!!!”, - добавила комментарий другая подписчица Кошевого.

Напомним, что супруга звезды «Квартала 95» Евгения Кошевого показала, как они с мужем дурачатся на отдыхе. Сам артист крайне редко делится своими фотографиями в соцсетях, поэтому чаще всего его поклонников радует Ксения Кошевая, которая в отличие от мужа активно ведет свой аккаунт в Инстаграм. Недавно пара улетела на отдых в Таиланд, и сейчас периодически показывает в сети свои приключения.

Ксения поделилась кадрами из тайского метро, которое они с мужем решили опробовать и повеселиться внутри.

Также ранее Ксения Кошевая опубликовала в Инстаграм совместное с Евгением фото, где сама улыбается, а Кошевой - серьезен, как никогда.

Напомним, Кошевой из Квартала 95 похвастался жаркими развлечениями с женой: "Я, панамка и живот".

Как сообщала Politeka, жена Кошевого из Квартала 95 разделась и показала, чем покорила звездного мужа.

Также Politeka писала, что жена Кошевого из Квартал 95 поразила интимным фото с мужем.

https://youtu.be/LVaGfCDzDOQ