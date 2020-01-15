Известная актриса Татьяна Кравченко, которая играет роль Валюхи Будько в сериале "Сваты", опубликовала фото с коллегой

Как сообщает Politeka.net, 66-летняя звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко на своей странице в Instagram опубликовала фотографию со своим коллегой по сериалу Федором Добронравовым. На фото актер нежно смотрит на Кравченко. Снимок актриса подписала: «С замечательным Федором Добронравовым», сопроводив его сердечком.

Поклонники сериала бурно отреагировали на снимок, написав, что очень ждут продолжения.

"Так хочется продолжения!", "Продолжение ждем с нетерпением".

Напомним, что осенью 2019 года появились слухи о том, что актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, исполняющие главные роли в сериале «Сваты», закрутили роман. Журналисты обратили внимание на то, что актер перестал публиковать в социальных сетях фотографии со своей женой. Хотя до этого он часто упоминал о ней. Поклонники не раз отмечали тот факт, что актеры очень правдоподобно играют свои роли, и экранная любовь у них выглядит хорошо.

Тогда журналисты предполагали, что в скором времени актеры могут сообщить, что являются парой. Правда, официального признания поклонники так и не дождались.

Стоит отметить, что слухи о романе между актерами появляются не первый раз. В 2018 году звездам даже пришлось опровергать информацию о своем романе. Тогда Татьяна Кравченко уверяла, что у них с Добронравовым сложились лишь дружеские отношения.

«Возможно, благодаря такому тесному общению на площадке, нам удалось плодотворно сыграть любящих супругов и завести прекрасные дружеские отношения в жизни», - оправдывалась актриса.

Сам Добронравов тогда шутил, что будет верен своей супруге до 90 лет, а потом начнет гулять. Отметим, что браку актера более 30 лет. У них с женой есть два сына.

Напомним, что Валюху из "Сватов" сняли в обнимку с известным актером-усачом.

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