Популярная плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась обнаженной в фотосессии, передает Politeka.net со ссылкой на Instagram-аккаунт мужа модели

Беременная Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии для своего мужа, режиссера Джастина Эрвина. Оригинальные снимки без обработки фотошопом появились в stories его аккаунта.

Эврин также опубликовал видеоролик с бэкстейджа, где его жена полностью обнаженной позирует на стуле. На одном из кадров модель прикрывает пышную грудь локтями.

Пользователи отметили, что Эшли красит материнство.

«Просто потрясающая! Ты действительно сияешь! Материнство — самая удивительная вещь в мире!» — написал один из пользователей. «Ты будешь самой лучшей мамой», — заметил другой.

Отметим, что Эрвин не впервые выставляет фото жены обнаженной. Так, две недели назад было опубликовано фото обнаженной модели в полный рост. Она заснята купающейся в лучах солнца среди леса.

Знаменитость появилась на черно-белом снимке. Она находится сейчас на последних месяцах беременности и позирует полностью без одежды. При этом Грэм решила прогнуть спину назад и взялась руками за пятки.

Фанаты успели написать много комментариев, но они модели могут не очень понравиться:

"Худшая картина, которую я когда-либо видел", "Почему все думают, что они должны все показывать", "Куда движется мир".

Американская модель, которая всколыхнула индустрию моды, часто становится гостьей популярных шоу. Хоть и беременна. Она наслаждается состоянием беременности и не стесняется округлого живота.

В эфире "The Tonight Show" модель появилась в обтягивающем платье с цветочным принтом, которое подчеркивало ее формы.

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