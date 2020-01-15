Известная украинская модель Анастасия Суббота, Мисс Украина Вселенная 2019, показала снимок с отдыха
На фото Анастасия позирует в профиль. Суббота оказалась только в купальнике, оно и не удивительно, ведь какая одежда еще нужна для пляжа. На фото можно оценить фигуру модели, а также длинные ножки. На фоне можно увидеть, предположительно Бург-эль-Араб, роскошный отель в Дубае. А значит Анастасия поехала покорять сердца в АОЕ. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не успели оставить комментариев под снимком. Но фото собрало уже почти 200 лайков.
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Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота порадовала поклонников новой фотографией в откровенном платье.
Благодаря короткому платью, можно насладиться красотой ножек модели. На снимках она опускала глаза, поднимала волосы, делала губы "уточкой" и красиво улыбалась. Завершала ее образ блестящая сумочка. От такой красоты нельзя удержаться на ногах.
Судя по геолокации, сейчас мисс Украина Вселенная находится в Абу-Даби. На одном из кадров звезда предстала вместе с подругой. Обе выглядели великолепно.
Сообщалось, что мировой конкурс красоты "Мисс Вселенная-2019" состоялось в ночь на 8 декабря в зале Tyler Perry Studios, в штате Джорджия, Атланта.
Украину там представляла модель Анастасия Суббота. Однако девушка не прошла первый этапа и не вошла даже в топ-20 на.
Выступала Анастасия Суббота в ярком нараде, котрый, по задумке модельера, воплощает собой Украну.
"Идея костюма – показать Украину такой, какой ее видит птица с высоты своего полета. Такой, какой мы ее любим и знаем: с ее неповторимыми лугами, плодородной землей, лесами, реками, уникальными флорой и фауной. В костюме тоже есть своя "зеленая идеология", которая призывает всех украинцев помнить, что мы должны ежедневно менять себя и свои привычки, беречь природу, чтобы наши потомки могли увидеть Украину такой же прекрасной», - рассказала девушка.
Напомним, Мисс Украина задрала платье и посветила пикантными местами на камеру
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