Известная украинская певица Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло" показала новый снимок с отдыха

Надя в этот раз позировала крупным планом. Можно заметить из одежды только топ с одной бретелькой. Образ Дорофеева дополнила большими серьгами и украшениями на шее. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты начали активно обсуждать фотографию:

"Такая красивая, не могу", "Вау", "Красотка, хорошего отдыха", "Красивая такая", "Бусинка", "Я таю", "Тот купальник, который в видео, мне больше всего понравился", "Снова дождь", "Дикая львица".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Надя Дорофеева, солистка группы Время и Стекло, поделилась фото с отдыха, где она с Ксенией Бородиной.

На снимке Надя позирует в закрытом купальником, а также белой рубашке. Рядом в профиль стоит Ксения Бородина, российская телеведущая, которая позирует в черной одежде и подвязанной рубашкой на поясе. Стоит отметить, что купальник у Дорофеевой оказался очень тесным и пикантные места снизу прямо выпирают.

"Вот уже 4 года свой отпуск мы проводим вместе с Ксенией Бородиной . На её странице топ 7 фактов про наши путешествия, среди которых 1 факт - не правда и нужно угадать какой именно). Ну а на моей - фото, заряженное на лайки, share, репосты и все эти вещи", - написала Надя под фото.

Сообщалось, что Дорофеева раскрыла свои самые интимные секреты.

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет яркие кадры, показав себя сразу в нескольких образах.

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя жарком наряде.

Напомним, Дорофеева в розовом купальнике посветила "орешком" на пляже

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