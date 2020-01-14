Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет яркий кадр, показав, как развлекается в стильном образе

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя жарком наряде, пишет Politeka.

Певица показала необычное фото, которым немало взбудоражила сеть. На представленном кадре Надя появилась в одном лишь тоненьком купальнике ярко-розового оттенка.

Так, Надя порадовала поклонников новыми кадрами с отдыха. На новом фото звезда показала, как она позирует на пляже на фоне пальмы в ярком розовом купальнике с высокими вырезами. Такой дизайн купальника подчеркивает упругую пятую точку Нади и ее длинные стройные ноги.

«День второй. Я пока ещё с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь #почтиправильно. А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши?», — написала Дорофеева под новым постом.

Поклонники тут же прокомментировали увиденное.

Также Надя показала новый кадр, но уже с Позитивом. Так, Алексей, позирующий рядом с ней одет в блестящий костюм изумрудного оттенка, поверх которого никанута теплая куртка красного оттенка. При этом артисты улыбаются, прижавшись друг к другу.

Также Надя Дорофеева похвасталась в сети откровенными нарядами, в которых выступила на концерте.

Снимки девушка опубликовала в разделе Stories в Instagram. Так, на одном из опубликованных снимков Дорофеева одета в один только боди черного цвета с надписью бренда, сверху лишь накинута прозрачная накидка в виде платья. Она выгнулась в соблазнительной позе, продемонстрировав зрителям со сцены свои голые ноги и пятую точку. Руки она подняла вверх, в одной Дорофеева держала микрофон.

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