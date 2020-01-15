Популярная украинская исполнительница и участница дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская показала аппетитные формы на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Открой глаза и посмотри на небо», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Каминская демонстрирует идеальное тело в купальнике. При этом ноги звезда решила прикрыть элегантным платьем. Однако поклонники певицы были лишены возможности высказаться – фотографию она выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, опулярная украинская исполнительница Слава Каминская резко изменилась во внешности и показала это всем.

«Что вы знаете о стрессе? Съемки на следующий день после моего 35-летия. все гости выживали, а мы с dashavisag пытались держать лицо -мое лицо. Цените ответственных работников», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на сцене Каминская показалась в образе Джессики Раббит из мультсериала про кролика Багза Банни. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Богиня! Актриса! Секси нереально», «Нужно идти на стрип денс», «огонь!», «вот так бы всегда», «ого-го, какие формы», «Ничего себе», «круть!», «очень и очень», - пишут они.

До этого Слава Каминская засветила главную гордость в откровенном наряде перед концертом.

Так, перед концертом Каминская решила похвастаться роскошными формами в облегающем наряде.

«Мы наконец-то бежим уже. Выходим»,- сказала она.

Обратим внимание, что Каминская позирует в платье с откровенным вырезом, выставив напоказ роскошные формы. Однако украинцы не смогли отреагировать на наряд кумира, поскольку снимки Каминская разместила в Stories.

Напомним, мужчина Славы Каминской «исказил» пациентку, сложно поверить в такое перевоплощение.

Как сообщала Politeka, Слава Каминская кардинально изменила имидж.

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