Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась фото с прогулки на лошади

На снимке Соня позирует верхом на лошади. Евдокименко основательно подготовилась к езде на коне, ведь надела всю необходимую амуницию. После этого Соня показала, как ездит на лошади. Видно было только гриву животного. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оставить комментарии под кадрами, как и поставить лайки. Снимок и короткий ролик Соня опубликовала в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что красавица-внучка Ротару покорила откровенностью.

Внучка Софии Ротару Соня из просто рослого подростка превратилась в настоящую красавицу.

Так на новом опубликованном фото эффектная блондинка-красавица предстала перед публикой в соцсети в черной куртке из, скорее всего, тканевого лакового покрытия. Соня предпочитает сдержанный макияж, простую стильную укладку.

В этот раз девушка поделилась фото в машине - типичное селфи очень понравилось ее подписчикам, они пишут, что Соня "невероятно красивая девушка", и также о том, что тот факт, что молодая девушка "не торгует" своими пикантными снимками или слишком откровенными в сети, как это делает большинство знаменитостей, тем более молодых, таких, как Евдокименко - не может не радовать.

Сообщалось, что внучка Ротару попотела с Брэдли Купером.

Внучка Софии Ротару София Евдокименко поделилась необычным опытом общения с популярным американским актером.

Модель, которая сейчас проходит обучение в престижной школе дизайна Parsons School of Design в Нью-Йорке, поделилась подробностями своей жизни в США. Для подписчиков Софии не секрет, что она всерьез увлекается спортом и не так давно занялась боксом.

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