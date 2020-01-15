Популярная украинская модель Алла Костромичева сверкнула идеальными формами в одном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка опубликовала кадр с фотосессии, когда она была на отдыхе. На снимке видно, как Костромичева элегантно выгнулась, демонстрируя все свои сочные формы.

Уточним, что снимок показал с дисплея фотоаппарата, а поскольку Костромичева выбросила фотку в Сторис – ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, украинская модель Алла Костромичева рассказала в ролике о проблемах с голосом

Алла в этот раз позировала в легкой одежде и со шляпой на голове. На фоне видно пальмы и можно предположить, что Костромичева на отдыхе.

"Мои зайчики, вы завалили мне директ, я чувствую себя хорошо, просто у меня после перелета пропал голос и я разговариваю как старая "девушка легкой профессии". Могу подрабатывать в "Оказании интимных услуг" по телефону, если кому-то интересно, то пишите или набирайте", - сказала Алла в сторис.

Фанаты не смогли ничего ответить модели. Ролик был опубликован в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Алла Костромичева показала свою подтянутую фигуру на отдыхе.

Ведущая проекта «Топ-модель по-украински» в эти промозглые зимние дни наслаждается солнцем и морским бризом на экзотическом острове в Карибском море. При этом Костромичева не забывает о своих поклонниках и делится с ними кадрами своего отдыха.

Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» разделась на безлюдном пляже

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