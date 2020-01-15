Популярная украинская модель Алла Костромичева сверкнула идеальными формами в одном купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, девушка опубликовала кадр с фотосессии, когда она была на отдыхе. На снимке видно, как Костромичева элегантно выгнулась, демонстрируя все свои сочные формы.
Уточним, что снимок показал с дисплея фотоаппарата, а поскольку Костромичева выбросила фотку в Сторис – ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.
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Как сообщалось ранее, украинская модель Алла Костромичева рассказала в ролике о проблемах с голосом
Алла в этот раз позировала в легкой одежде и со шляпой на голове. На фоне видно пальмы и можно предположить, что Костромичева на отдыхе.
"Мои зайчики, вы завалили мне директ, я чувствую себя хорошо, просто у меня после перелета пропал голос и я разговариваю как старая "девушка легкой профессии". Могу подрабатывать в "Оказании интимных услуг" по телефону, если кому-то интересно, то пишите или набирайте", - сказала Алла в сторис.
Фанаты не смогли ничего ответить модели. Ролик был опубликован в сторис, где такая функция отсутствует.
Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Алла Костромичева показала свою подтянутую фигуру на отдыхе.
Ведущая проекта «Топ-модель по-украински» в эти промозглые зимние дни наслаждается солнцем и морским бризом на экзотическом острове в Карибском море. При этом Костромичева не забывает о своих поклонниках и делится с ними кадрами своего отдыха.
Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» разделась на безлюдном пляже
А еще Politeka сообщала, что ведущая «Топ-модель по-украински» показала идеальное декольте в тонкой кофточке
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