Отец Меган Маркл, Томас, решил свидетельствовать в суде против своей дочери

Все началось с письма, которое герцогиня Сассекская написала папе. Последний обнародовал часть текста с помощью СМИ.

В письме Меган просила Томаса прекратить лгать в попытке заработать деньги на сенсационных заявлениях.

После того, как письмо было обнародовано, Меган Маркл обвинила таблоид The Mail on Sunday в недобросовестном использовании личных данных и нарушении авторских прав.

Маркл сообщила, что письмо напечатали без ее разрешения и выборочно, что исказило смысл.

Адвокаты издания говорят, что опубликовали письмо ради восстановления репутации Томаса Маркла.

В документах отмечается, что отец много раз пытался связаться с дочерью, но она не отвечала на звонки. Томас пожаловался, что не знал о свадьбе и никто не поинтересовался, как он себя чувствует после операции на сердце.

Кроме того, Томас сообщил, что Меган не платила за свое образование, как утверждает

Ради восстановления справедливости Томас готов свидетельствовать против дочери.

Напомним, 12 января герцогиня Сассекская Меган Маркл улетела в Канаду к восьмимесячному сыну Арчи, оставив в Британии принца Гарри, которого ожидала встреча с королевой и семьей, и немало проблем позади - неделю назад пара решила отказаться от королевских обязанностей и потребовала самостоятельности.

Герцогиню удалось подловить на публике: Меган в теплой куртке с капюшоном, черных джинсах и удобных ботинках направлялась от самолета к авто - уже в Ванкувере.

Ранее мы писали, что поклонники, которые внимательно следят за королевской семьей уверены, что решение об отказе от полномочий вызвано целой серией скандалов, связанных с Меган Маркл.

Британцы уверены, что бывшая актриса долго плела паутину интриг, чтобы заставить Гарри отказаться от родственников ради нее. В то же время, сразу несколько инсайдеров сообщили западным изданиям, что это именно Гарри захотел обрести самостоятельность.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.