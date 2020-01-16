Девушка внука Никиты Михалкова Андрея Бакова пришла в себя после падения и рассказала свою версию происшествия, сообщает Politeka.net, со ссылкой на Telegram-канал Baza

Напомним, что девушку нашли на тротуаре под окнами дома, где проживает Баков.

Внук Никиты Михалкова Андрей Баков уже сходил на допрос в Следственный комитет РФ, где рассказал о событиях 11 января, когда из окна его квартиры выпала модель Ксения Пунтус . 

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Во время первой беседы со следователями Баков рассказал, что не знает, каким образом его подруга выпала из окна. Он сообщил, что в это время спал и ничего не видел. На новом допросе внук Михалкова лишь повторил эту версию, пояснив, что о падении Пунтус узнал от участкового.

Как выяснили СМИ, Ксения Пунтус уже пришла в себя после падения и рассказала свою версию происшествия. Так, девушка пояснила, что дома у Бакова, с которым встречается уже полтора месяца, она часто сидела на подоконнике с гаджетами. 

Ксения Пунтус

В злополучный вечер Пунтус находилась в состоянии алкогольного опьянения. Как обычно, девушка села у окна, но в какой-то момент сорвалась и упала вниз, где ее позднее и нашли. Баков, по словам подруги, действительно спал и ничего не видел.

Напомним, что  российский актер Станислав Садальский жестко отреагировал на новости о том, что внука известного режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова хотят отмазать от истории с моделью Ксенией Пунтус. 

Он в саркастической манере назвал несколько возможных причин, из-за которых 21-летняя девушка оказалась окровавленной под окнами квартиры Бакова.

«Не верю, что в этом замешан внук Михалкова... Ну разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку?... Ясное дело это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши», - заявил актер.

Ранее раскрылись подробности трагедии с девушкой внука Михалкова: "страдала от...".

Как сообщала Politeka, перед трагедией девушка внука Никиты Михалкова оставила прощальное письмо: «Мы друг друга…».

Также Politeka писала, девушка внука Никиты Михалкова успела сделать фото перед трагедией: "Вы что, звери?".