Уход принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи всколыхнул не только королевский дворец, но, можно сказать, и весь мир

О том, какого дальнейшего развития ситуации стоит ожидать рассказала астролог Инна Любимова.

Она отметила, что герцог Сассекский по гороскопу Дева, при этом он экстраверт, но довольно застенчивый. Астролог отмечает, что хоть Гарри и привык к повышенному вниманию, но вполне вероятно, что єто не приносит ему удовольствия. Ему необходима похвала и поддержка.

«По натальной карте для Гарри очень важен партнер. Ему необходим рулевой, инициативный человек. Его профессиональное предназначение – все, что связано с переработкой газа и нефти, экология. Действия Гарри должны быть направлены на спасение планеты", - говорит астролог.

Также она добавила, что по натальной карте и Гарри, и Меган нужно работать за границей. У Гарри реализация стоит именно через переезд в другую страну, но при этом ему важно сохранять мир со своей семьей

Что касается Меган Маркл, то по знаку зодиака Лев, она очень яркая и харизматичная девушка, которая всегда привлекает к себе внимание.

Кроме того, жена принца отличается любознательностью, умом, а также умением видеть выгоду для себя в любой ситуации. При всем при этом она типичный интроверт, ее сильно утомляет чрезмерное внимание, но приходится относиться к этому как к работе. Профессиональное предназначение Меган – то, что касается построения ее личного бренда. Люди видят в ней лидера мнений, хотят следовать за ней. В карте Маркл есть показатели того, что она могла бы стать успешной в сфере туризма, обучения, благотворительности.

Что касается выхода из королевской семьи, то тут эксперт уверена, что для них это серьезный и решительный шаг. Она отмечает, что преодолев все сложности принц Гарри и Меган Маркл смогут добиться больших результатов

«Они смогут справиться со всеми сложностями и добиться успеха, не пользуясь королевскими привилегиями. Для Гарри это будет как новый вызов в жизни, и сделать это именно сейчас – очень хороший стимул для того, чтобы стать лучше. Принцу очень важна духовная связь в браке и максимальное взаимопонимание. Получая ее, он ради своей супруги может пойти на многие жертвы", - говорит астролог.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы идем".

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